Katia Ricciarelli: “Faccio ancora sogni erotici ma senza dare volti”

(Adnkronos) – ”Nel giorno del mio compleanno, 40 anni fa, sposai Pippo Baudo, mi feci un bel regalo. Il tempo era poco, io subito dopo dovevo andare in Russia per una turné e allora gli dissi: ci sposiamo e il giorno dopo partiamo. Lui in Russia si divertì da morire, faceva andare su e giù il sipario del teatro Bolshoi in continuazione, fu divertentissimo”. A raccontarlo, il giorno dopo il suo 80esimo compleanno, è Katia Ricciarelli, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1.  

Le sono mancati i suoi auguri? ”Negli ultimi anni no. Ogni tanto forse ero io a provare a mandare a Pippo dei messaggi, in cui chiedevo di potergli fare gli auguri, visto che, non so perché, non potevo parlarci direttamente”. Recentemente ha raccontato che spesso i suoi sogni sono a tema sessuale: ”Io sogno tantissimo, ogni notte, un po’ di tutto. In quei casi non sogno qualcuno in particolare, è un qualcuno senza un viso. D’altra parte io sono sola, non ho uomini, vivo col mio cane: è troppo faticoso avere un uomo, io ho già dato”. 

