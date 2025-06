Musetti salta il Queen’s dopo l’infortunio al Roland Garros. Verso il forfait anche Berrettini

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini verso il forfait al Queen’s. I due azzurri salteranno il torneo sull’erba di Londra, che punterà poi i riflettori verso Wimbledon. Il numero 6 del mondo, infortunatosi nel corso della semifinale del Roland Garros contro Alcaraz, ha svolto esami medici che hanno evidenziato una lesione all’adduttore sinistro. Lorenzo sarà dunque rivalutato, ma dovrà fermarsi almeno per un paio di settimane. L’obiettivo? Rientrare al meglio a Wimbledon, dove ci sarà da difendere la semifinale del 2024 (e dunque i 1230 punti conquistati a Londra l’anno scorso, fondamentali per il ranking Atp verso la seconda parte di stagione).

Anche Matteo Berrettini salterà il Queen’s. Il tennista romano ha giocato il suo ultimo match ufficiale agli Internazionali d’Italia, concluso con ritiro contro Casper Ruud. L’azzurro, che ha vinto questo torneo già nel 2021 e nel 2022, ha rinunciato già all’Atp di Stoccarda (qui l’anno scorso aveva perso in finale contro Draper). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)