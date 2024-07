Omicidio a Bergamo, 33enne uccisa a coltellate

(Adnkronos) – Omicidio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. La vittima, Sharon Verzeni, è una donna di 33 anni accoltellata, la scorsa notte, alla schiena e al torace in via Castagnate. Inutile il tentativo dei soccorritori: la donna è morta dopo il ricovero in ospedale. Sul delitto indagato i carabinieri di Zogno. “L’amministrazione ha già messo a disposizione degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale, che ci auguriamo possano contribuire concretamente a ricostruire la verità dietro a questa tragedia” scrive, in un post su Facebook, il sindaco di Terno d’Isola Gianluca Sala, a poche ore dall’omicidio. “Il nostro Comune ribadisce la massima collaborazione alle indagini delle forze dell’ordine” aggiunge il primo cittadino. La persona che ha colpito a morte la donna, probabilmente con un coltello, potrebbe essersi disfatta dell’arma o degli abiti sporchi di sangue gettandoli in un cestino e in questo senso il sindaco Sala rilancia un invito degli inquirenti. “La magistratura raccomanda a tutti i cittadini di astenersi dal conferimento dei rifiuti a partire da oggi, martedì 30 luglio, fino a sabato 3 agosto, per favorire il corretto svolgimento delle indagini. Inoltre, si informa che la piattaforma ecologica è stata chiusa al pubblico almeno fino a sabato 3 agosto” si legge nel post diffuso su Facebook. “L’amministrazione comunale di Bottanuco esprime la più sentita vicinanza ai familiari di Sharon Verzeni” scrive su Facebook Rossano Pirola, sindaco di Bottanuco, il Comune della bergamasca di cui era originaria la donna. “Si invita la cittadinanza a rispettare la privacy della famiglia in questo momento di immenso dolore, mentre gli inquirenti stanno ricostruendo la verità dietro alla tragedia che si è consumata nella scorsa notte”. “Confidiamo che possano fare velocemente luce sull’accaduto – sottolinea il primo cittadino – che vengano individuati e puniti i responsabili, anche se ciò non potrà mai restituire Sharon ai suoi cari, né cancellare il dolore e l’angoscia che ha improvvisamente scosso la nostra comunità”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)