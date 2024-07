Raccolta sangue, a Mirabilandia torna la giornata dedicata ai donatori

(Adnkronos) –

Domenica 14 luglio torna a Mirabilandia l’appuntamento dedicato ai donatori di sangue italiani – di Avis, Fidas o di qualunque altra associazione o federazione del dono – purché provvisti di un tesserino identificativo in corso di validità. Entro sabato 13 luglio basterà inserire sul sito mirabilandia.it/donatore il codice DONATORE24 e selezionare la data del 14 luglio. L’acquisto a tariffa speciale è consentito fino a 4 biglietti (donatore con tesserino + 3 accompagnatori anche non donatori).

“Anche quest’anno dedichiamo una giornata speciale ai donatori – afferma Riccardo Capo, Managing Director di Mirabilandia – che è un’occasione per essere ancora una volta al fianco delle associazioni di donatori di sangue e plasma, e sensibilizzare i nostri visitatori di ogni età sull’importanza di questa scelta. Crediamo profondamente nelle attività benefiche e anche grazie al gruppo internazionale di cui facciamo parte, Parques Reunidos, cerchiamo di dare concretamente una mano in occasione di giornate speciali”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)