Real Madrid, Ancelotti: “Atalanta squadra forte. Mbappé? Non serve Einstein per inserirlo”

(Adnkronos) – “Stiamo bene, anche se non ci siamo allenati molto. I giocatori dalle vacanze sono arrivati tutti bene, possiamo fare una partita intensa contro una squadra forte perché se è qua significa che ha fatto molto bene l’anno scorso e cercherà di ripetersi domani”. Così l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, al microfono di Sky Sport, alla vigilia della finale della Supercoppa europea contro l’Atalanta. “È sempre difficile fare la formazione perché lasci fuori qualcuno che merita di giocare. L’Atalanta ha qualche dubbio in meno, ma sarà complicato anche per loro”, ha aggiunto. “Per inserire i giocatori bravi non ci vuole Einstein, il problema è se non ci sono quelli bravi, questi si inseriscono, si adattano sempre”, ha poi sottolineato Ancelotti in merito all’inserimento di Kylian Mbappé. “È un grande giocatore, un grande talento, motivato, sicuramente è molto contento di essere qua ed è pronto a dare il suo contributo”, ha affermato. “La chiave di questa stagione sarà sicuramente l’equilibrio difensivo – ha detto ancora – Gli attaccanti si devono sacrificare per il recupero della palla, è quello che faremo, che dobbiamo fare e sono certo riusciremo a fare”. “È difficile dire come giocheremo in attacco, dipende molto dalla qualità dei giocatori davanti”, ha concluso. “Quello che ha fatto Carlo in questi anni è sotto gli occhi di tutti, è uno degli allenatori più titolati al mondo, è un punto di riferimento per tanti. Abbiamo fatto il corso a Coverciano insieme, ci conosciamo da tanto tempo, è sicuramente un rapporto di grande stima. È bello ritrovarsi in una finale europea dopo tanto tempo, lui sicuramente è più abituato, ma è un bel traguardo anche per me”. Così l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)