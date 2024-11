Roma, vigile travolto su via Tiburtina: prognosi ancora riservata per 25enne

(Adnkronos) – Resta ancora riservata ”la prognosi” dell’agente della polizia locale di Roma Capitale, travolto mercoledì scorso da un’auto, guidata da un carabiniere del Ros, risultato poi positivo all’alcol test. il 25enne Daniele Virgili stava facendo dei rilievi con due colleghi su via Tiburtina a Roma. “Il decorso post traumatico permane regolare ed esente da complicazioni” fanno sapere dal San Camillo, dove è ricoverato. ”Il ragazzo – spiega ancora l’ospedale – è vigile e in grado di relazionarsi con i familiari”. Il giovane in seguito all’incidente ha subito l’amputazione della gamba destra. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)