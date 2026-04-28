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Sinner-Jodar: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner sfida Rafa Jodar nei quarti di finale di Madrid. Domani, mercoledì 29 aprile, il tennista azzurro va a caccia della semifinale del Masters 1000 spagnolo e si ritrova davanti il baby fenomeno di casa che, partito dalle qualificazioni, è riuscito ad arrivare fino ai quarti battendo De Jong, De Minaur, Fonseca e Kopriva. Sinner invece ha superato Bonzi, Moller e Norrie negli ottavi. 

 

La sfida tra Sinner e Jodar è in programma domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 16. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Madrid che sarà quindi il loro primo incrocio. 

 

Sinner-Jodar, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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