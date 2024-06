Stoltenberg: “Nato non intende schierare forze in Ucraina”

(Adnkronos) – "La Nato non ha intenzione di schierare forze in Ucraina". Lo ha sottolineato il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa congiunta a Helsinki con il presidente finlandese, Alexander Stubb. Stoltenberg ha quindi sottolineato che la Nato sta cercando "un impegno finanziario a lungo termine per garantire che saremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", aggiungendo che "negli ultimi mesi abbiamo visto alcune lacune, alcuni ritardi nella fornitura di sostegno militare all'Ucraina" e "dobbiamo garantire che ciò non accada di nuovo". Sul fronte della cronaca della guerra Ucraina-Russia, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto durante la notte 19 droni ucraini sulla Crimea e sulla regione di Belgorod e un missile antinave Neptune sulla regione di Rostov. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. Un incendio si è sviluppato nella raffineria di Novoshakhtinskdel, a Rostov sul Don, nel sud della Russia in seguito all'attacco di un drone. L'impianto è stato bloccato, ha denunciato il governatore, Vasily Golubev. Non ci sono state vittime. Il personale della raffineria è stato evacuato dal sito. La Russia ha perso 515.000 soldati in Ucraina dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero include 1.300 vittime subite dalle forze russe nell'ultimo giorno. Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 7.828 carri armati, 15.076 veicoli corazzati da combattimento, 18.360 veicoli e serbatoi di carburante, 13.433 sistemi di artiglieria, 1.095 sistemi di razzi a lancio multiplo, 831 sistemi di difesa aerea, 357 aerei, 326 elicotteri, 10.846 droni, 27 imbarcazioni e un sottomarino. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)