Tamayo Perry, attore dei Pirati dei Caraibi muore per un attacco di uno squalo

(Adnkronos) – L'attore dei Pirati dei Caraibi Tamayo Perry è morto, dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre faceva surf alle Hawaii. Il 49enne – noto surfista professionista, attore e bagnino – è deceduto domenica 23 giugno come hanno confermato alla Bbc i servizi di emergenza di Honolulu in una conferenza stampa. Il corpo, tragicamente mutilato di una gamba e del braccio, è stato portato con la moto d'acqua sulla spiaggia di Malaekahana, ma i paramedici hanno potuto solo constatarne la morte. Perry era noto per il suo ruolo in 'Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare', il quarto film della serie. Il film del 2011, che segue Johnny Depp nei panni dell'eccentrico pirata Capitano Jack Sparrow, vede protagonisti anche Penelope Cruz e Geoffrey Rush. Perry ha avuto anche ruoli in 'Lost', 'Hawaii Five-0', 'Blue Crush' e 'Charlie's Angels 2', ed è apparso in una pubblicità della Coca-Cola. Il capo ad interim della sicurezza oceanica di Honolulu, Kurt Lager, ha detto che Perry era "un bagnino amato da tutti", aggiungendo che era ben conosciuto sulla costa nord di Oahu e in tutto il mondo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)