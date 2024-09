Udinese-Inter 2-3, doppietta di Lautaro

(Adnkronos) – L’Inter batte 3-2 l’Udinese in un match valido per la sesta giornata di Serie A, disputato al Bluenergy Stadium della città friulana. Nerazzurri in gol con Frattesi al 1′ e Lautaro, autore di una doppietta al 48′ del primo tempo e al 2′ della ripresa; per i bianconeri a segno Kabasele al 35′ e Lucca all’83’. In classifica i campioni d’Italia in carica agganciano Torino e Milan in vetta con 11 punti, scavalcando i friulani quarti a quota 10 come il Napoli. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)