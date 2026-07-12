30.3 C
Firenze
domenica 12 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Zverev scherza con Sinner: “Non mi sei simpatico, vinci sempre”. E Jannik: “So che vuoi diventare numero uno…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Jannik ha dimostrato perché è il migliore del mondo. E’ un onore essere qui, complimenti per il trionfo a lui e al suo team. Siete partiti fuori dalla top ten, oggi siete campioni Slam e numeri uno”. Alexander Zverev si è complimentato così con Jannik Sinner, dopo la finale persa oggi contro l’azzurro a Wimbledon. Il tedesco non ha comunque perso il sorriso, rivolgendosi all’altoatesino con una battuta che ha fatto sorridere tutti gli spettatori presenti sulle tribune del Centrale: “Jannik, che dire. Non mi piaci più tanto, ho perso contro di te nove volte di fila…”.  

Zverev ha poi analizzato il suo momento: “Ho avuto due mesi molto belli, anche se abbiamo perso questa finale. Siamo arrivati qui senza nemmeno un quarto e sono arrivato in finale. Finalmente, a 29 anni, ci credo. Posso vincere questo torneo “. 

 

Sinner ha poi preso la parola con la coppa, iniziando subito dai complimenti al suo avversario: “Come ha fatto Sasha, vorrei iniziare con tutto il suo team e la sua famiglia – ha detto l’azzurro, con grande sportività -. Hai raggiunto uno dei tuoi obiettivi, vincere uno Slam. Ce l’hai fatta a Parigi. Oggi ci sei andato vicino. Se giochi così, sono davvero sicuro che vincerai anche questo torneo. Continua così”. Anche l’azzurro ha chiuso con una battuta: “So che il tuo obiettivo è diventare il numero uno al mondo. Ci sei vicinissimo. Ora dobbiamo stare molto attenti, ma intanto complimenti”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
30.3 ° C
31.4 °
28.7 °
42 %
0.5kmh
12 %
Dom
30 °
Lun
36 °
Mar
37 °
Mer
40 °
Gio
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2110)ultimora (1277)Video Adnkronos (432)sport (111)salute (79)Tecnologia (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati