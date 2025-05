(Adnkronos) – In un Paese che invecchia, i bambini rischiano di diventare invisibili. A denunciarlo è la Società Italiana di Pediatria che, in occasione dell’80° Congresso Nazionale, accende i riflettori sulle nuove sfide per la salute dell’infanzia e dell’adolescenza. Dalla povertà educativa all’emergenza salute mentale, fino alla necessità di rafforzare la rete territoriale di assistenza pediatrica. A Napoli, oltre duemila specialisti a confronto. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)