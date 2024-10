(Adnkronos) – Tre giornate dedicate alla sicurezza alimentare e ai sistemi agroalimentari, ad infrastrutture e investimenti sostenibili e alla salute globale. Al via a Pescara la riunione dei ministri dello Sviluppo del G7, in programma fino al 24 ottobre e presieduta dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.In primo piano le sfide e gli scenari geopolitici e la necessità di collaborazione tra i paesi del G7 e quelli in via di sviluppo, per una crescita comune, globale, sostenibile. Temi affrontati anche nell’ambito del G7 Industry Stakeholders Conference di Confindustria. Interviste aa ministro Antonio Tajani, presidente G7; ad Andrea Poggi, Innovation Leader per Deloitte Italia e capo delegazione B7 e ad Emma Marchegaglia, B7 Chair. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)