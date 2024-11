A2a, Mazzoncini: “Vogliamo che tutti i nostri dipendenti diventino azionisti del Gruppo”

(Adnkronos) – “Stiamo lavorando da tempo al Piano di Azionariato Diffuso e ora ci sono le condizioni per poterlo fare. L’obiettivo è far sì che tutti i nostri dipendenti diventino azionisti del Gruppo attraverso l’acquisizione, da parte dell’azienda, di azioni proprie che le mette a disposizione gratuitamente ai dipendenti. Poi gli azionisti – dipendenti potranno investire delle loro risorse in azioni che avranno dei premi. Premi inversamente proporzionali al ruolo aziendale: più è importante il ruolo aziendale, più piccolo è il premio e questo è molto importante, in quanto da un lato otteniamo un maggior senso di appartenenza dei nostri lavoratori e dall’altro lato c’è si sviluppa il tema di educazione finanziaria”. E’ quanto affermato da Renato Mazzoncini, amministratore delegato A2a, in occasione della presentazione dell’aggiornamento del Piano Strategico 2024-2035, svoltasi a Milano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)