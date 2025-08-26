31.8 C
martedì 26 Agosto 2025
Acea, Pastorello: “Robotica e digitale per migliorare sicurezza ed efficienza”

Video News
Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Acea come operatore infrastrutturale ha l’obbligo di coniugare il passato, la tradizione con l’innovazione e con il futuro. Noi oggi stiamo sperimentando sia la robotica che l’intelligenza artificiale. Sono le parole di Marco Pastorello Chief Trasformation Officer di Acea, presente al Meeting di Rimini per mostrare come Acea stia utilizzando le nuove tecnologia per migliorare l’efficienza e la sicurezza dei propri interventi.” Dalla robotica ai droni, fino all’intelligenza artificiale, l’obiettivo è aumentare efficienza e sicurezza mettendo sempre la persona al centro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

