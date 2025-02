Ad Ancona primo convegno nazionale dei centri di medicina di precisione – Heal Italia per le malattie rare

(Adnkronos) – Il convegno al quale parteciperanno i massimi esperti in malattie rare provenienti da tutt’Italia si sviluppa in due mezze giornate, il 28 febbraio e 1° marzo alla facoltà di medicina. Ed è organizzato nell’aula Montessori della Facoltà di Medicina e Chirurgia del capoluogo marchgiano, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Per partecipare, gratuitamente, è sufficiente iscriversi attraverso il sito www. ancona.centridiprecisone.it —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)