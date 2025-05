Aids, Di Perri (UniTo), ‘triplice terapia in Hiv offre garanzie che 10 anni fa non avevamo’

(Adnkronos) – “Oggi possiamo contare su un numero di opzioni, dopo oltre 30 anni di sviluppo della terapia antiretrovirale. È stato un crescendo rossiniano che ha portato a determinati prodotti, come la triplice terapia, che danno garanzie che 10 anni fa non avevamo”. Sono le parole di Giovanni Di Perri, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Università degli Studi di Torino, all’Adnkronos Salute alla 17esima edizione di Icar 2025, Italian Conference on Aids and Antiviral Research.—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)