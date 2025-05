(Adnkronos) – Dalla 17esima edizione di Icar – Italian Conference on Aids and Antiviral Research in corso a Padova arriva la conferma dell’efficacia, persistenza e tollerabilità della terapia antiretrovirale. I nuovi studi italiani offrono nuove speranze e permettono di valutare strategie differenti, personalizzate e calibrate sulle caratteristiche cliniche delle persone con Hiv. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)