Albano: “In Puglia campagna vaccinale e alleanza tra generazioni per garantire protezione a 360°”

(Adnkronos) – “La situazione vaccinale in regione Puglia è abbastanza buona, soprattutto “grazie alla campagna di comunicazione che mette insieme il valore della vaccinazione per bambini ed adulti, in una sorta di alleanza tra generazioni, a beneficio di chi più fragile ed esposto al rischio”. Lo ha affermato Nehludoff Albano, Dirigente Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Puglia al Forum Prevenzione vaccinale dell’anziano e del fragile presso il Ministero della Salute.

—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)