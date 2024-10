Alloni (Ucbm): “Simulation Center fondamentale per studenti e docenti”

(Adnkronos) – “È molto importante per gli studenti imparare in un contesto come questo per lavorare e apprendere in sicurezza. Oggi apprendono facendo, quindi questo è il fulcro del loro apprendimento”. Lo ha detto Rossana Alloni, professoressa Università Campus Bio-Medico di Roma, in occasione dell’inaugurazione del Simulation center – centro di simulazione e sperimentazione per le imprese, la ricerca e la didattica unico in tutto il Centro e Sud Italia – dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)