‘Amazon spinge la crescita dell’Italia, 17 miliardi investiti’

(Adnkronos) – Completare le infrastrutture strategiche in un’ottica di sostenibilità, cogliere appieno le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e semplificare il quadro normativo, armonizzandolo a livello europeo per rafforzare il Mercato Unico: queste le esigenze per lo sviluppo dell’attrattività dell’Italia evidenziate dalla ricerca Gai – Global Attractiveness Index 2024, realizzata da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Philip Morris, Toyota Material Handling e Amazon, presentata alla 50esima edizione del Forum The European House – Ambrosetti a Cernobbio. Un’indagine che sonda l’attrattività economica di 146 Paesi e che mette in evidenza l’importanza di una collaborazione tra enti pubblici e multinazionali come Amazon, aziende che contribuiscono alla crescita del Paese. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)