Ambiente: Teofili (Federparchi), ‘Insieme a Federazione UNA abbiamo dimensione europea’

(Adnkronos) – “La collaborazione con Fondazione Una è particolarmente importante per Federparchi perché consente di unire due mondi con obiettivi simili e paralleli. Entrambe partecipano alla IUCN, l’Unione mondiale per la conservazione della natura. Questo ci consente di sviluppare progetti che abbiano un respiro internazionale”. Lo dichiara Corrado Teofili di Federparchi, in occasione dell’evento “Il ritorno del barbagianni a Pianosa. Un progetto di Fondazione Una e Federparchi”, organizzato presso la sede dell’Ente parco arcipelago toscano nell’ambito della settimana europea dei parchi. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)