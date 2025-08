(Adnkronos) – “Oggi segniamo un passaggio storico per la Costa Vesuviana e per il Golfo di Napoli”. Con queste parole il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, ha annunciato il varo delle condotte sottomarine a Torre Annunziata. L’opera, finanziata con 35 milioni di euro, consentirà di convogliare i reflui di Torre del Greco al depuratore di Foce Sarno, eliminando gli scarichi in mare. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)