Assessore Conte: “A2A ha la capacità di generare valore per i territori”

(Adnkronos) – "Il dividendo che prendiamo da A2A è molto importante per la costruzione dei bilanci, anche in termini di stabilità del dividendo e in più c'è la capacità di A2A di generare valore per gli azionisti, generando allo stesso tempo valore per i territori". Sono le parole di Emmanuel Conte, assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano, a margine della presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano. Il report, giunto all'ottava edizione, rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo A2A sul territorio nel 2023 con uno sguardo alle attività previste per i prossimi anni.