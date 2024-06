(Adnkronos) – "Il lavoro dell'uomo sarà sempre necessario, nasceranno nuove professioni, non necessariamente legate direttamente all'Intelligenza Artificiale" così Andrea Ivan Baldassarre, Responsabile Area Content presso Forum PA, in occasione del WMF – We Make Future, a Bologna dal 13 al 15 giugno all’interno dei padiglioni di BolognaFiere. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)