Bartocci (Gavio): “Alla Cittadella dello sport eventi contro il bullismo”

(Adnkronos) – “Il nostro impegno all’interno di questo progetto è quello di supportare questa organizzazione con la struttura della Cittadella dello sport che sta nascendo a Tortona che sarà un contenitore per i contenuti di questa community e anche per organizzare grandi eventi.”. Lo ha dichiarato Ferencz Bartocci, CEO di Gestione Cittadella, la società del Gruppo Gavio specializzata nella gestione di impianti sportivi ed eventi, in occasione della presentazione dell’Accademia dei Campioni promossa dall'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)