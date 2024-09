(Adnkronos) – Samsung annuncia a IFA 2024 il lancio in Europa di Bespoke AI Laundry Combo, la lavasciuga intelligente dotata di tecnologia a pompa di calore Digital Inverter e di display touch a colori da 7″ per offrire un’esperienza di lavaggio comoda, innovativa ed efficiente. Con 18 kg di lavaggio e 10 di asciugatura – la nuova lavasciuga è in classe energetica A. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)