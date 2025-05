Borsa: tutto quello che è successo in settimana, occhio lunedì al Btp Valore

(Adnkronos) – I mercati globali tornano sotto tensione dopo il downgrade sul debito Usa e l’approvazione della legge di bilancio di Trump, con i rendimenti dei Treasury in forte rialzo. Il Giappone registra i 30 anni oltre il 3%, mentre il dollaro arretra e brillano oro e bitcoin. In Italia, il Ftse Mib frena dopo cinque settimane di rialzi; spiccano Leonardo (+98% da inizio anno) e Iveco grazie al piano Ue da 150 miliardi per la difesa. Mps soffre per le incertezze legate al no di BlackRock all’Ops su Mediobanca, mentre nel lusso pesa il crollo degli utili Chanel. Note le complicazioni anche tra Unicredit e Banco Bpm. Tesla superata in Europa da Byd, attesa lunedì per il collocamento del nuovo Btp Valore. Ne parla all’Adnkronos l’analista di eToro Gabriel Debach ( a cura di Andrea Persili) —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)