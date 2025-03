(Adnkronos) – La nuova Filiale On Line (Fol) Bper di Ancona offre uno spazio rinnovato e funzionale nel quale operano oltre 30 risorse, per erogare servizi di consulenza a distanza sull’offerta completa e diversificata della banca e consentire ai clienti di accedere a servizi e prodotti senza la necessità di recarsi in filiale. Una nuova tappa nello sviluppo del modello omnicanale della banca. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)