Buchmesse, monsignor Moraglia: “Libro strumento principe della cultura” 

(Adnkronos) – “Il libro resta ancora lo strumento principe della cultura”. Il panel ‘La cultura che unisce. La religione e le radici “È stata una bella occasione, nel cuore dell’Europa, in cui si ricorda l’importanza della cultura, potersi mettere in gioco anche dal punto di vista della fede sul piano culturale, il piano che molte volte aiuta il rapporto con persone di fede diversa”. Lo ha detto ai microfoni di Adnkronos il Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia e presidente della Conferenza episcopale del Triveneto, a margine dell’ultimo incontro del programma letterario in Arena al Padiglione Italia della Buchmesse 2024. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)