Bullismo, Gasparri: “Importante ruolo delle famiglie per combatterlo”

"Ringrazio gli organizzatori di questo evento per aver sensibilizzato tutti sul tema del bullismo. Le norme delle istituzioni, la scuola e l'educazione civica fanno la loro parte e lo stesso devono fare le famiglie perché, se queste non sono presenti, siamo in pericolo". Sono le parole del Senatore Maurizio Gasparri, alla presentazione del primo Rapporto dell'Osservatorio nazionale Bullismo e disagio giovanile, a Palazzo dell'Informazione a Roma dove si è tenuto l'evento 'Maratona bullismo'.