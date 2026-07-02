Buora (Europa Uomo), ‘dal progetto Patient Association Academy proposte di possibili cambiamenti’ Video News 2 Luglio 2026 09:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Farmaci: Murzi (J&J Italia), ‘Patient Association Academy porta la voce dei pazienti agli Video News Migranti, Ceccardi (Lega): “Su rimpatri rivoluzione copernicana con maggioranza destra in Ue” Video News OpenGate Video News Abi Video News Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo Video News Prometeo tv n° 26 del 1 luglio 2026 Video News Sanità: Scopinaro (Uniamo), ‘necessaria figura gestionale al posto di pazienti e caregiver’ Video News Rapporto Gem, in Italia tasso di attivazione imprenditoriale all’11%: 30esimi su 48 paesi Video News Sanità: Petralia (Aou Verona), ‘persona al centro, servizi si muovano perso di lei’ Video News Sanità: D’Angela (Crea Sanità), ‘da migliorare assistenza domiciliare e non autosufficienza’ Video News Vaccini: Foresi (Fnp Cisl), ‘con ‘Carovana della salute’ informiamo anziani su importanza Video News Vaccini: igienista Rizzo, ‘in anziani generano valore sociale e riducono mortalità’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 21.7 ° C 22.8 ° 20.9 ° 59 % 2.7kmh 15 % Gio 33 ° Ven 34 ° Sab 35 ° Dom 36 ° Lun 35 ° Ultimi articoli Sport nazionale Aleotti: “Il fair play è un faro che ci guida nel nostro operato” Sport nazionale Ct del Congo sbalordito dall’annuncio della morte del padre in conferenza dopo il ko con l’Inghilterra Salute e Benessere Sanità, Beghin (Menarini): “Accesso al farmaco valutato positivamente in rapporto Crea” Cultura ed Eventi A Carrara la prima data del tour estivo di Levante Sport nazionale Rosolino (Sport e Salute): “I successi non sono solo medaglie ma opportunità” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Farmaci: Murzi (J&J Italia), ‘Patient Association Academy porta la voce dei pazienti agli Video News Migranti, Ceccardi (Lega): “Su rimpatri rivoluzione copernicana con maggioranza destra in Ue” Video News OpenGate Video news Video News Farmaci: Murzi (J&J Italia), ‘Patient Association Academy porta la voce dei pazienti agli Video News Migranti, Ceccardi (Lega): “Su rimpatri rivoluzione copernicana con maggioranza destra in Ue” Video News OpenGate