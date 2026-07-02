Farmaci: Murzi (J&J Italia), ‘Patient Association Academy porta la voce dei pazienti agli Video News 2 Luglio 2026 09:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Buora (Europa Uomo), ‘dal progetto Patient Association Academy proposte di possibili cambiamenti’ Video News Migranti, Ceccardi (Lega): “Su rimpatri rivoluzione copernicana con maggioranza destra in Ue” Video News OpenGate Video News Abi Video News Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo Video News Prometeo tv n° 26 del 1 luglio 2026 Video News Sanità: Scopinaro (Uniamo), ‘necessaria figura gestionale al posto di pazienti e caregiver’ Video News Rapporto Gem, in Italia tasso di attivazione imprenditoriale all’11%: 30esimi su 48 paesi Video News Sanità: Petralia (Aou Verona), ‘persona al centro, servizi si muovano perso di lei’ Video News Sanità: D’Angela (Crea Sanità), ‘da migliorare assistenza domiciliare e non autosufficienza’ Video News Vaccini: Foresi (Fnp Cisl), ‘con ‘Carovana della salute’ informiamo anziani su importanza Video News Vaccini: igienista Rizzo, ‘in anziani generano valore sociale e riducono mortalità’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 21.7 ° C 22.8 ° 20.9 ° 59 % 2.7kmh 15 % Gio 33 ° Ven 34 ° Sab 35 ° Dom 36 ° Lun 35 ° Ultimi articoli Sport nazionale Aleotti: “Il fair play è un faro che ci guida nel nostro operato” Sport nazionale Ct del Congo sbalordito dall’annuncio della morte del padre in conferenza dopo il ko con l’Inghilterra Salute e Benessere Sanità, Beghin (Menarini): “Accesso al farmaco valutato positivamente in rapporto Crea” Cultura ed Eventi A Carrara la prima data del tour estivo di Levante Sport nazionale Rosolino (Sport e Salute): “I successi non sono solo medaglie ma opportunità” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Buora (Europa Uomo), ‘dal progetto Patient Association Academy proposte di possibili cambiamenti’ Video News Migranti, Ceccardi (Lega): “Su rimpatri rivoluzione copernicana con maggioranza destra in Ue” Video News OpenGate Video news Video News Buora (Europa Uomo), ‘dal progetto Patient Association Academy proposte di possibili cambiamenti’ Video News Migranti, Ceccardi (Lega): “Su rimpatri rivoluzione copernicana con maggioranza destra in Ue” Video News OpenGate