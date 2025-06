Cakalli : “la tecnologia cambia l’esperienza di guida”

(Adnkronos) – “La tecnologia ha un obiettivo, cioè quello di rendere la macchina sicuramente più connessa, una macchina che è in grado di comunicare e parlare con noi, una macchina che può rendere il viaggio più confortevole, pur senza toglierci completamente il piacere della guida, perché una delle recriminazioni che viene fatta alla tecnologia, all’intelligenza artificiale in auto, è proprio quella del ci toglieranno il piacere di guida. No, tutte queste tecnologie possono far diventare la macchina un oggetto più versatile da questo punto di vista. Quindi possiamo guidare ed essere più sicuri attraverso le tecnologie.” Sono le parole di Fjona Cakalli Tech e auto reporter ospite al We Make Future di Bologna la fiera dell’innovazione tecnologica. E l’automotive è uno degli argomenti più dibattuti quando si parla di innovazione.” L’intelligenza artificiale può vedere gli oggetti che abbiamo davanti, le persone, qualcuno che sta attraversando la strada. Insomma, aiutarci ad essere un ausilio per avere auto più sicure. Io ho visitato tantissimi centri di ricerca anche sulla guida autonoma, ho scoperto tante cose interessanti. Siamo solo all’inizio del cambiamento epocale che stanno avendo all’interno del mondo automotive.” —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)