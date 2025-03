‘Career Connections’ di UniMarconi: Kpmg incontra gli studenti per condividere competenze e opportunità professionali

(Adnkronos) – Il ciclo di incontri ‘Career Connections’ dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi continua a crescere con un nuovo appuntamento, interamente dedicato a Kpmg, uno dei leader mondiali nel settore della consulenza e dell’analisi forense. L’evento, che si è tenuto presso la Terrazza Prati dell’ateneo a Roma, ha offerto agli studenti l’opportunità di entrare in contatto con una delle Big Four della consulenza e di scoprire da vicino come Kpmg stia affrontando le sfide del mercato del lavoro moderno. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)