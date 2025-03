Carriero (Carabinieri Lecce): “L’Arma impegnata nella prevenzione e repressione”

(Adnkronos) – “L’arma dei Carabinieri è impegnata in primo piano nel contrasto alla violenza di genere e lo fa su molteplici fronti sia sul fronte della prevenzione che su quello della regressione e in particolare la prevenzione la sviluppiamo tutti i giorni su tutto il territorio nazionale incontrando i ragazzi nelle scuole e cercando di seminare già tra i banchi di scuola il valore della legalità il valore del rispetto delle regole il valore del rispetto dell’altra “ cosi il Maggiore Gianluigi Carriere in occasione della prima tappa dell’anno di “Innamòrati di Te”, il progetto itinerante ideato e organizzato a Lecce da Codere Italia, multinazionale di riferimento nel settore del gioco legale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)