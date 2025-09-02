Caso Grillo jr, Bongiorno: “Ragazza vuole venire per la sentenza, la aspetta da anni”

(Adnkronos) – “Ho sentito la mia assistita proprio poco fa. Lei da un lato vorrebbe venire, dall’altro è ovvio che già tornare in Sardegna, per lei è un problema. Io vorrei ricordare a tutti che qui per la mia assistita c’è stato un fatto che ha cambiato la sua vita. Quindi, è incerta. E’ possibile che venga perché attende da anni questo momento, io sono incerta su cosa le consiglierò”. Lo ha detto l’avvocata Giulia Bongiorno, a margine del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo e di tre suoi amici. La legale rappresenta la presunta vittima, studentessa italo norvegese che nel 2019 aveva 19 anni.

