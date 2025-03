Cdp, Scannapieco: “Supereremo i fondi del 2022-2024 per le Regioni”

(Adnkronos) – “Nel prossimo triennio supereremo sicuramente le risorse attivate a favore delle Regioni nel periodo 2022-2024, che sono state pari a 1,5 miliardi di euro. Siamo a disposizione delle Regioni e non c’è un limite verso l’alto anche se ovviamente le Regioni hanno capacità diverse di indebitamento e questo è quello che guida rispetto alla disponibilità della Cassa”, lo dichiara Dario Scannapieco, ad di Cdp, a margine dell’evento “Oggi, per l’Italia del futuro: 3° incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni” presso Cassa Depositi e Prestiti. “Noi siamo disponibili a finanziarie, a breve abbiamo delle operazioni molto innovative che faremo con delle Regioni, e annunceremo a breve in particolare sull’attività di gestione delle risorse”.

