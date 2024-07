Coca-Cola Hbc Italia e Consorzio di bonifica veronese lanciano progetto di ricarica falde acquifere nel veronese

(Adnkronos) – Una collaborazione decennale finalizzata alla realizzazione di un’area forestale di infiltrazione nella zona di Alpo, in provincia di Verona, per favorire l’immissione di acqua nelle falde acquifere. L’hanno presentata oggi, nella sede di Confindustria Verona, Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e distributore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Italia, e il Consorzio di Bonifica Veronese, ente preposto alla gestione delle opere idrauliche e irrigue nel territorio della pianura veronese. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)