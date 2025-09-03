23.7 C
mercoledì 3 Settembre 2025
“Come in famiglia”, la nuova campagna di Barilla al Gp di Monza

Corriere Toscano
(Adnkronos) – Barilla racconta la storia inedita di Luigi Montanini, detto Pasticcino, che nel 1979 si ritrovò a cucinare nei paddock di formula 1 mettendo d’accordo meccanici, ingegneri e piloti con un buon piatto di pasta. L’aneddoto è il cuore della campagna globale “Come in famiglia” che l’azienda parmense lancia in concomitanza con il Gp di Monza 2025. La storia di Pasticcino dimostra che la pasta è un cibo capace di creare connessioni in qualsiasi luogo, anche lontano da casa, tra sconosciuti che per qualche istante, riescono a sentirsi “come in famiglia”. La campagna è visibile dal 3 settembre sul sito del brand. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

