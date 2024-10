ComoLake 2024, Affinita (Moige): “Occasione per parlare ai ragazzi dell’utilizzo corretto della tecnologia”

(Adnkronos) – “Siamo lieti di essere Education partner nell’ambito di questa iniziativa e siamo anche lieti del premio ricevuto per il nostro impegno ormai ultraventennale, che ha coinvolto ad oggi oltre 3 milioni di genitori, circa 1,5 milioni di ragazzi e migliaia di docenti, nell’ambito della cyber security, del cyber bullismo e del cyber risk. Dobbiamo far sì che la tecnologia sia amica dell’uomo e sia usata in modo consapevole e responsabile e sicuro. Ed è questo quello che facciamo, perché riteniamo che le nuove generazioni vadano tutelate, formate e aiutate”. Così Antonio Affinita, direttore generale Moige – Movimento italiano genitori, a margine della seconda giornata di ‘LakeComo 2024’, la conferenza internazionale nata per contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani e alla quale prendono parte istituzioni, imprese, università e centri di ricerca. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)