Conti (Sapienza), i Jak inibitori hanno mostrato risultati molto promettenti anche per Les    

(Adnkronos) – "Il lupus eritematoso sistemico è una malattia autoimmune sistemica che può colpire tutti gli organi e apparati del nostro organismo in varai combinazione. Di qui la difficoltà nella diagnosi e nel trattamento. Negli ultimi 10 anni è cambiato il paradigma terapeutico di questa malattia, che permette di raggiungere la remissione e di spegnere una delle sue complicanze quale la nefrite lupica. E di ridurre al minimo e anche sospendere il cortisone. In particolare i Jak inibitori, famiglia di nuovi farmaci già disponibili in Italia da dicembre 2017 per l'artrite reumatoide".