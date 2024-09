Contratti, Margiotta (Confsal): “Filosofia è rispetto tra imprenditore e lavoratori”

(Adnkronos) – “Sull’aspetto retributivo abbiamo convenuto su una minima dignità economica che deve assicurare il lavoro, ovvero il salario minimo, per cui in tutti i comparti del settore manifatturiero il salario minimo tabellare sarà di 9€. L’altra novità sul punto vista invece normativo giuridico per il lavoratore è il preavviso attivo. Questa è la filosofia di questo contratto: il rispetto tra imprenditore e lavoratori.” Ha dichiarato il Segretario Generale Confsal Angelo Raffaele Margiotta a margine della presentazione del primo contratto di lavoro multimanifatturiero tra Confsal e Confimi a Palazzo Wedekind a Roma. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)