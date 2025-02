Corruzione, Busia (Anac): “Investire in prevenzione crea crescita”

(Adnkronos) – “In un momento storico in cui, purtroppo, anche gli Stati Uniti stanno facendo passi indietro sulla prevenzione della corruzione è importante oggi non abbassare la guardia e lavorare duro perché investire nella prevenzione della corruzione conviene e crea crescita – lo ha detto il presidente di Anac, Giuseppe Busia, all’evento ’Zero Corruption’ che si è tenuto a Roma al MAXXI -. Quindi, oggi l’Europa deve prendere la leadership a livello globale per contrastare la corruzione” —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)