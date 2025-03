Cosmetica, De Pascale: “Settore strategico con elementi di innovazione e crescita significativi”

(Adnkronos) – “Cosmoprof è una manifestazione internazionale che, grazie a BolognaFiere, porta alla città di Bologna, in Emilia Romagna e in tutto il mondo, in un settore strategico perché stiamo parlando di un settore che anche in Emilia Romagna ha numeri molto importanti e che in generale ha elementi di innovazione e di crescita molto significativi. Per noi è un appuntamento rilevantissimo per tutta la filiera”. Lo ha detto Michele De Pascale, presidente della regione Emilia Romagna, alla 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)