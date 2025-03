Cosmetica, Giambartolomei (Cofidis Italia): Essere a Cosmoprof significa sostenere mondo estetica”

(Adnkronos) – “Essere a Cosmoprof per noi significa sostenere il mondo dell’estetica. Siamo presenti con le nostre soluzioni in più di 3500 centri in Italia. Sosteniamo e supportiamo i nostri centri nei trattamenti estetici, grazie alle nostre soluzioni di dilazioni di pagamento, che permettono, quindi, al centro di aumentare la propria capacità di vendita, di offrire dei pacchetti sempre più completi e ai clienti di acquisire sin da subito un trattamento, che possa essere di più ampio respiro”. Lo ha detto Luca Giambartolomei, direttore commerciale Cofidis Italia, alla 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)