Cosmetica, mnistro Urso: “Settore trainante del Made in Italy nel mondo”

(Adnkronos) – Quello della cosmetica “è un settore importante, significativo e trainante del Made in Italy nel mondo, che cresce continuamente sia in qualità, eccellenza, sostenibilità, sia in volumi, nei diversi mercati del mondo”. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso alla 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, in svolgimento fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)