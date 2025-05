Cosmetici, D’Angelo-Valente (Henkel): “La bellezza è espressione individuale e personale”

(Adnkronos) – “L’obiettivo di Syoss by Palette non è quello di trasformare perché la bellezza è espressione individuale, ma di amplificare. Syoss by Palette è un alleato che permette di coniugare qualità professionale ad accessibilità”. Con queste parole Francesca D’Angelo-Valente, Direttrice Marketing Media & Digital Henkel Consumer Brands WE South, presenta il rilancio di Palette, il brand di colorazione, styling e cura dei capelli amatissimo dalle italiane, che si trasforma nel nuovo marchio Syoss by Palette. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)