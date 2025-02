Cultura, “Picasso lo straniero”: una mostra imperdibile a Roma con il supporto di BPER Banca

(Adnkronos) – Dal 27 febbraio al 29 giugno 2025, Palazzo Cipolla a Roma ospiterà la mostra “Picasso lo straniero”, un’esposizione unica che propone una nuova lettura dell’artista spagnolo. L’iniziativa, organizzata da Fondazione Roma con Marsilio Arte, e realizzata grazie al supporto dello sponsor Bper Banca, rappresenta la seconda tappa italiana del progetto, dopo le edizioni di Milano e Mantova, e vanta la collaborazione con prestigiose istituzioni come il Musée national Picasso-Paris e il Museu Picasso di Barcellona. La mostra raccoglie oltre 100 opere tra dipinti, sculture, disegni, ceramiche e documenti inediti, offrendo uno sguardo approfondito su Picasso uomo e artista e sulle difficoltà affrontate in Francia dal maestro spagnolo che, nonostante il riconoscimento internazionale, non ottenne mai la cittadinanza francese e fu spesso oggetto di discriminazioni e ostacoli burocratici. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)