Cultura previdenziale, Vittimberga (Inps): “Accademia vuole essere polo di alta formazione” 

(Adnkronos) – “Questa è una giornata molto bella per l’Istituto perché stiamo presentando l’exploit dell’Inps in un campo che ci è familiare da sempre, ma che viene istituzionalizzato attraverso la nascita di Accademia dell’Inps che vuole essere un polo di alta formazione in campo di educazione previdenziale. Quindi, una partnership importante che l’Istituto porterà avanti con le Accademie e con il mondo universitario, con il mondo degli intellettuali e di coloro che si occupano del dibattito importante sul futuro della previdenza in Italia”. A dirlo Valeria Vittimberga, direttore generale Inps, nel contesto dell’inaugurazione dell’Accademia Inps, un polo di formazione e di promozione della cultura previdenziale, a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)